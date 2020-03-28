ActRecipeBot

Criteri di conservazione dei dati
ActRecipeは、お客様の機密データおよびトランザクションデータを必要な範囲において保持します。全てのデータや通信は暗号化されており、機密性は担保されております。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Criteri di archiviazione dei dati
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Sedi dei data center
Giappone
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no