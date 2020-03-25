Draw the Short Straw

Criteri di conservazione dei dati
Data used for the operation of the application is retained in-memory on the server for 30 minutes and then deleted.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
No data is permanently stored or archived.
Criteri di archiviazione dei dati
Data used for the operation of the application is retained in-memory on the server for 30 minutes and then deleted.
Sedi dei data center
Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no