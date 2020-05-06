Privacy e governance dei dati

Criteri di conservazione dei dati Sämtliche erhobenen, bearbeiteten und gespeicherten Personendaten werden durch aiaibot.com und die swiss moonshot AG und ihre Mitarbeitenden vertraulich behandelt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden folgendermassen gespeichert: physische Daten werden ausschliesslich in der Schweiz verarbeitet und hinterlegt, elektronische Daten von Kunden und Nutzern werden bei Google Cloud Schweiz auf den Servern in der Region Zürich/Schweiz gespeichert. aiaibot bietet darüber hinaus Features an, mit dem die Dauer der Datenspeicherung individuell einstellbar ist.

Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmässig gelöscht, soweit diese Daten nicht gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen, für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung, Geltendmachung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen länger benötigt werden.

Criteri di archiviazione dei dati Die von Ihnen übermittelten Daten werden folgendermassen gespeichert: physische Daten werden ausschliesslich in der Schweiz verarbeitet und hinterlegt, elektronische Daten von Kunden und Nutzern werden bei Google Cloud Schweiz auf den Servern in der Region Zürich/Schweiz gespeichert.

Sedi dei data center Svizzera

Dettagli dell’hosting dei dati Cloud hosted

L’app/servizio si avvale di sub-incaricati yes