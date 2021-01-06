Criteri di conservazione dei dati
Customer data is retained for as long as their BuildPulse subscription is active.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon customer deletion, BuildPulse deletes customer data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 21 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no