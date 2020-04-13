Criteri di conservazione dei dati
CodeSubmit retains customer data in accordance to GDRP as outlined in our terms of service. All candidate data is subject to an automated 6-month deletion policy that can be toggled off in account settings.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
All candidate data on CodeSubmit is subject to an automated 6-month deletion policy that can be toggled off in account settings.
Criteri di archiviazione dei dati
CodeSubmit LLC stored data in accordance to EU data privacy regulation. All our hosting providers are ISO-270001 compliant.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Amazon Web Services Frankfurt Data Region
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services Frankfurt Data Region
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no