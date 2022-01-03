Noora is a product feedback tool that helps you build better products using feedback from your customers. You can easily gather feedback, suggestions and ideas, as well as allow your users to vote and comment on feature ideas.By setting a status on feature requests from users, Noora will also automatically build a product roadmap - helping keep your users in the loop with what's coming up next.With the Noora app for Slack, you get instant notifications when new posts, comments and votes occur. This helps you stay on top of incoming product feedback from customers.
Noora potrà:
Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
Noora will retain customer data in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Noora will remove customer data in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione dei dati
All of our data is securely stored within the EU using MongoDB Cloud Atlas.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
When someone contacts Noora AB and wishes to have their data deleted, we will endeavour to carry out this request in full within 10 working days.
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Google
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
support@noorahq.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti