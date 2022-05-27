Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-05-27
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
contact@flyle.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Spring Boot, Vue, Stripe, Jira, Zendesk,Salesforce