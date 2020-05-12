This app is for developers. It improves the development environment conveniently by linking with the chrome extension. Capture and edit web pages and send them directly to Slack. You can easily send the debugging contents of the web page under development to team members.Already have the chrome extension installed? Click here to the chrome web store. To learn more about RQ-Report for Slack, visit our Guide.
RQ Report potrà visualizzare:
RQ Report potrà:
Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
We are the sole owners of the information collected on this site. We will not sell or rent this information to anyone.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We do not store any data.
Criteri di archiviazione dei dati
We do not store any data.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
We do not store any data.
Conforme a HIPAA
yes
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
shock@docs.kr
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti