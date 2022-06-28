Status List

Criteri di conservazione dei dati
Customer data related to this integration is only retained as long as you have an active integration.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
If you choose to disable our Slack integration, the data used in the integration is immediately removed.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is stored with industry standard practises. Methods like DMZ, encrypted disks and restricted administration access are used to protect your data.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no