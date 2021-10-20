Criteri di conservazione dei dati
TRACK RECORDS will retain Customer Data forever unless customer asks to delete.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
TRACK RECORDS will remove Customer Data upon customer's request.
If you wish to request deletion of your personal data, please contact us by visiting this page https://bit.ly/2WrrCm2.
Criteri di archiviazione dei dati
TRACK RECORDS will store Customer Data in Database securely using tls and data encryption.
Sedi dei data center
Giappone
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
GCP
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no