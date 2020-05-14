Sonrai Tickets

Criteri di conservazione dei dati
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Sonrai has well-defined data archival/removal policies and procedures. Sonrai archival/removal procedures define what data needs to be removed for any approved data removal request.
Criteri di archiviazione dei dati
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no