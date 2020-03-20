Data dell’ultimo test di penetrazione
2020-03-20
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Any SSO provider that supports SAML.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@jupiterone.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no