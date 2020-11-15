Data dell’ultimo test di penetrazione
2020-11-15
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@octonius.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Google, Dropbox, Box, OneDrive can be connected by users in our app to facilitate access to files