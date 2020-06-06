Criteri di conservazione dei dati
Your privacy and the security of your data is our top concern. Jira reminders can remove data on customer requests. Customers can make a request by emailing to support@jirareminders.com
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Jira reminders can remove data on customer requests. Customers can make a request by emailing to support@jirareminders.com
Criteri di archiviazione dei dati
All Customer data is encrypted in transit and at rest and stored in multiple locations at our hosting provider’s data centers to ensure availability and data redundancy.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud storage
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no