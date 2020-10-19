Teamdeck for Slack utilizes the messaging capabilities of Slack to bring the most important information from your Teamdeck organization to your selected Slack channels. Features include: - Receive instant notifications about bookings, timesheets, and vacation request - Receive weekly resource availability summary - Receive daily bookings status notifications - Receive notifications about people on vacation and pending vacation requests - Receive daily timesheet reminders to people who haven’t added their time entries for the day - Fill the timesheets directly from slack with the ‘add time entry’ button on the notifications - Request a vacation directly from Slack using Request Vacation Slack Shortcut - Check availability of the team using Available Resources Slack Shortcut
Teamdeck for Slack potrà visualizzare:
Teamdeck for Slack potrà:
Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
When someone requests for Teamdeck to delete personal data, our support team will guide on how to do that directly using the Teamdeck web application by removing the organization from Teamdeck. Additionally, we can perform that procedure on our end.
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
contact@teamdeck.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti