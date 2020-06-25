HexowatchBot

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Sedi dei data center
Stati Uniti, Singapore, Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Google Cloud Platform
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
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L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no