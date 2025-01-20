Data dell’ultimo test di penetrazione
2025-01-20
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
SAML 2.0
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@momentum.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Salesforce, Asana, Zendesk, Jira and many other integrations. All these can be configured by the user depending on what integrations the user wishes to bring to Momentum workflow engine although they are not mandatory for the app to work.