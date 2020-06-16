An open source poll app for Slack. Create your poll from slash command or modal. You can create standard poll, an anonymous answer poll and / or give limit the number of responses the user can give to the poll.This app is free and does not collect any information about you or your workspace except a token given by Slack during app registration.The code is under GNU GPL license. You can visit the github ( https://github.com/KazuAlex/openpollslack.git ) if you want to review the code or modify and redistribute it.
OpenPoll potrà:
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
kazualex@pm.me
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti