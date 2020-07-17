Criteri di conservazione dei dati
Alvis Science, Inc. will retain Customer Data until a team or user revokes a token, a team uninstalls an app, or a user requests the deletion of data. Prior to any such event, only data that is critical to application function is retained.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Alvis Science, Inc. will remove Customer Data in accordance with a user's request for deletion, when a team uninstalls an app, or when a user or team revokes a token. Logs older than 30 days are automatically deleted.
Criteri di archiviazione dei dati
Alvis Science, Inc. will store Customer Data in accordance with our security standards. All Customer Data is encrypted at rest.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
We host data on Amazon Cloud AWS.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no