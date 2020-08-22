FeedBaxley

Criteri di conservazione dei dati
Data is retained unless customers contact us for their data to be removed
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is retained unless customers contact us for their data to be removed, in which case we delete everything permanently.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is securely stored using industry standard technologies.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Heroku
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no