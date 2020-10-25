Criteri di conservazione dei dati
Hyve Technologies, Inc. retains personal data only as long as necessary to fulfill the purposes outlined in their Privacy Policy, including providing and improving their services. Once the data is no longer needed for these purposes, it is deleted or anonymized.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Users can request the deletion of their personal data by contacting Hyve Technologies, Inc. at info@hyve.app. Upon such a request, the company will delete the user’s personal data from their records, unless retention is required by law or for legitimate business purposes.
Criteri di archiviazione dei dati
Hyve Technologies, Inc. stores personal data securely using industry-standard security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. They ensure that data is stored in compliance with applicable laws and regulations.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no