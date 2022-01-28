Criteri di conservazione dei dati
Monte Carlo retains data that has been submitted to our Service by our customers pursuant to a Services Agreement with such customer for a period of 90 days, which is the length of time Monte Carlo has determined is necessary for Monte Carlo to retain such data in order to provide the data observability service to its customers. Customers may request to have some or all of their data deleted by contacting customer-support@montecarlodata.com.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customers may request to have some or all of their data be deleted by contacting customer-support@montecarlodata.com.
Criteri di archiviazione dei dati
Processing is conducted on secure servers hosted on Amazon Web Services. All storage systems are encrypted, and all servers are tightly access controlled and audited. Data is encrypted in-transit at all times.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no