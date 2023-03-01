Theta Lake for Slack

Criteri di conservazione dei dati
Data management tools are part of Theta Lake's administrative console. Customers set their own retention rules for data and can create multiple rules to manage different data types.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
As with data retention, customers set their own retention and disposition periods in the administrative console.
Criteri di archiviazione dei dati
All data stored consistent with SOC 2 and ISO 27001 requirements, including encryption in transit and at rest. For regulated financial services customers, data can be stored in SEC Rule 17a-4 compliant storage.
Sedi dei data center
Australia, Canada, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Singapore
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud based-hosting with SOC 2, Type 2 and ISO 27001 controls in place.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no