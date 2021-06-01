Criteri di conservazione dei dati
Data is retained for as long as necessary to provide the service.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
If a customer makes a deletion request or de-installs the app, data is removed within 90 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored at our hosting provider’s data centers and is regularly backed up.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no