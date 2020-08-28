IPVideoTalk

Criteri di conservazione dei dati
Data will not be disclosed to unauthorized personnel, either within the company or externally.
Data will be regularly reviewed and updated if found to be out of date.
Data access will be protected with strong complex passwords by
authorized personnel only and will never be shared.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is backed up frequently following standard backup procedures.
Criteri di archiviazione dei dati
Data stored on physical media will be kept securely locked when not in used.
Data will only be stored on designated drives and servers and should only be uploaded to approved cloud computing services.
Servers containing personal data will be sited in a secure location,
away from general office space.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted in AWS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no