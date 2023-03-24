Coefficient: Slack for Sheets

Data dell’ultimo test di penetrazione
2023-03-24
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Google Workspace
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@coefficient.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Users choose which data source systems to connect to Coefficient to set up data automations. Supported data sources include Salesforce, HubSpot, MySQL, PostgreSQL, Looker, Tableau, Stripe, Zendesk, Jira, and Microsoft Excel / OneDrive.