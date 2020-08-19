Criteri di conservazione dei dati
The default retention setting for User Data is to keep everything for as long as the campaign and/or User account exists. However, users can request account and or data deletion upon request.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon user deletion, GrowSurf deletes User data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 7 days.
Criteri di archiviazione dei dati
User Data is stored redundantly at multiple locations within our hosting provider’s data centers to ensure availability. Should a major disaster occur we have well-tested backup and restoration procedures for recovery. All GrowSurf data is automatically backed up nightly.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Digital Ocean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no