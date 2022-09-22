Café for Remote and Hybrid teams

Criteri di conservazione dei dati
Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to contact@at.cafe
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Around provides all users the ability to delete their data by submitting a request to contact@at.cafe.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption. We only use strong cipher suites and have features such as HSTS and Perfect Forward Secrecy fully enabled.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no