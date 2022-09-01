Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-09-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Google, SAML
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
support@avo.sh
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no