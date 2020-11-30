Criteri di conservazione dei dati
Autify will retain customer data for up to 3 years according to a contract with our customers.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data should be immediately deleted when a contract ends but it can be retained for up to 3 years based on an agreement with customers.
Criteri di archiviazione dei dati
Autify needs to do their best to keep data safe by e.g. encrypting data, hashing data and also back up data periodically so that it can restore data if necessary. Backup data also needs to be securely stored.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Giappone
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no