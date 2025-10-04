Criteri di conservazione dei dati
Until user actively deletes their own data from their portal on spotmystatus.com or until spotify/slack access token is removed
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
All user sensitive data is immediately removed. Only thing kept is user's past subscriptions (non-identifiable) to avoid abuse of free trial policy
Criteri di archiviazione dei dati
Stored in Frankfurt data servers as long as user is active
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no