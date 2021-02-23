issue-alize for Backlog

Criteri di conservazione dei dati
TailShape will Customer Data be backuped for 1week.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
TailShape don't archive Customer Data.
Criteri di archiviazione dei dati
issuealize is hosted with Amazon Web Services (AWS). The default data centre is in the Japan.
We keep only the minimum amount of information and strictly manage it.
Sedi dei data center
Giappone
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
Linee guida per i sub-incaricati