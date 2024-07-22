Criteri di conservazione dei dati
Data will be retained until it is no longer required. Afterwards it will be deleted permanently.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data will be deleted permanently once it is no longer required or until requested.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored securely in AWS. Any sensitive information is encrypted.
Sedi dei data center
Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no