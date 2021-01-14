Criteri di conservazione dei dati
We only retain personal information for as long as necessary to provide a service, or to improve our services in future. While we retain this data, we will protect it within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. That said, we advise that no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and cannot guarantee absolute data security.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We only retain personal information for as long as necessary to provide a service, or to improve our services in future. While we retain this data, we will protect it within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. That said, we advise that no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and cannot guarantee absolute data security.
Criteri di archiviazione dei dati
We only retain personal information for as long as necessary to provide a service, or to improve our services in future. While we retain this data, we will protect it within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. That said, we advise that no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and cannot guarantee absolute data security.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no