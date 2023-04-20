Criteri di conservazione dei dati
Data is retained for as long as you hold an active account in Assist AI. After cancelation, you can place a request at support@happyfox.com to delete all your account data. Please check our Privacy policy for more details - https://www.happyfox.com/privacy-policy/ .
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Your Assist AI account data is stored in our primary storage all the time and we don't archive it at any point. You can however raise data removal requests at support@happyfox.com.
Criteri di archiviazione dei dati
Your Assist AI account data is stored behind secure firewall and is encrypted at rest. Backups are taken daily and are retained for 30 days.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
All data is stored on Cloud servers hosted in AWS.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Sonnet, Haiku, Cohere
Impostazioni di conservazione LLM
Prompts, completions, and embeddings are retained in our systems for the duration of an active subscription or until deleted on request. We do not use customer data for model training.
Politica di conversazione dei dati LLM
Our LLM layer operates on Amazon Bedrock within our private AWS account. Bedrock is a multi-tenant service with strict logical isolation—ensuring no cross-tenant access to prompts, completions, or logs.
Politica di residenza dei dati LLM
All real-time inference originates in US West (Oregon). To handle load spikes, requests may be routed to other U.S. Regions (Virginia or Ohio), but all traffic stays encrypted within the AWS U.S. Regions.