SelectorAIOps

Criteri di conservazione dei dati
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We retain data in
a) Trace Data: 12 hrs
b) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We archive data in
a) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
b) Cloud function logs: 30 days
Criteri di archiviazione dei dati
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We store data in
a) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
Dettagli dell’hosting dei dati
Selector application per customer (cloud or on-prem based on the deployment of the application)
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no