Criteri di conservazione dei dati
Riot Security Inc. retains customer data following GDPR and CCPA compliances.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
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Criteri di archiviazione dei dati
Riot Security Inc. stores customer data following GDPR and CCPA compliances.
Sedi dei data center
Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
AWS RDS + Aurora
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no