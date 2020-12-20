Criteri di conservazione dei dati
According to GDPR laws, we only collect and store data that is necessary for the service.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customers can contact us anytime at pgtop@alby.fr to request immediate removal of their data.
Customer data will be completely erased within 7 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is securely stored in our database and protected according to security best practices.
Sedi dei data center
Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
in a Postgres database hosted on AWS and managed by Heroku
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS / Heroku
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no