Criteri di conservazione dei dati
Security of your data and your privacy is our top priority. We keep your data as long as you are using our services. In the case of account removal, related data will be automatically deleted after 30 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We automatically remove data 30 days after account removal or upon a request sent to hello@kiwihr.com.
Criteri di archiviazione dei dati
KiwiHR is running on AWS Cloud and the uploaded files and documents are stored in Google Cloud Storage. All of our application endpoints are TLS/SSL only.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Data is hosted in the AWS Cloud.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Google Cloud Storage
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati