CallHippo is a revolutionary online phone service provider that operates in 50+ countries and can help you optimize your business communication to the maximum! You can get virtual numbers for your business and make, receive, and track your calls from a desktop, tablet, mobile or PC with a working internet.Key Features: 1. You can Integrate multiple Slack workspaces and channels. 2. Get calls and SMS activity: Whenever a user makes a call or sends a SMS from CallHippo dialer. System will send call/SMS activity to the integrated Slack channels.
CallHippo potrà visualizzare:
CallHippo potrà:
Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
When user remove the app from Callhippo, will remove the information of Slack
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
support@callhippo.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti