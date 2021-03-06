Criteri di conservazione dei dati
Customer Data is keep for as long as Leanmote account exists.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Leanmote will remove costumer data upon costumer's request. Data is deleted from production environment within the next month
Criteri di archiviazione dei dati
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Australia
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no