HootConnect allows you to select a Hootsuite social media post, add sentiment, a comment and send it directly to a Slack Channel, User, or Group within your workspace. A paid Hootsuite account + monthly app subscription is required to use the app.
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no
Certificazioni e conformità
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Conforme a HIPAA
no
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
help@hootsuite.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti