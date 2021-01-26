Criteri di conservazione dei dati
Lunar Partners Ltd will retain customer data until they request the account to be closed and at that point all personal data will be deleted.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Lunar Partners Ltd uses nightly backups but these are permanently deleted after 2 months.
Criteri di archiviazione dei dati
Lunar Partners Ltd stores client's data in Germany and it is not exported outside Europe.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no