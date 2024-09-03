Data dell’ultimo test di penetrazione
2024-09-03
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Google, Microsoft, Rippling, Okta, OneLogin, JumpCloud
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@siit.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
A list of our third party services is available here upon request via security@siit.io