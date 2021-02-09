Criteri di conservazione dei dati
CozyLayer will retain custom data in accordance with GDPR and only collect and store data that is necessary for the service.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customers can contact us anytime at dbanks1131@gmail.com to request immediate removal of their data. Customer data will be completely erased within 7 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is securely stored and encoded in our database and protected according to security best practices.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no