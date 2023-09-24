Criteri di conservazione dei dati
Vouch will retain customer detail in accordance with the organisation's Master Service Agreement and Information Security Policy.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Vouch will remove data in accordance with the organisation's Master Service Agreement and Information Security Policy. As such, all data will be removed when a client ends their license with Vouch or when requested.
Criteri di archiviazione dei dati
Vouch will backup and store data in accordance with the organisation's Master Service Agreement and Information Security Policy. As such, all data will be backed up at least daily and backups will be retained for at least 60 days.
Sedi dei data center
Australia
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no