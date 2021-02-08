Todo Cloud

Criteri di conservazione dei dati
Appigo Inc will retain customer's data in accordance with GDPR policies
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Appigo Inc will remove customer's data in accordance with GDPR policies
Criteri di archiviazione dei dati
Appigo Inc stores only data that is relevant to the user's use of the application in AWS secure services.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no