Criteri di conservazione dei dati
Kudoboard shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is removed when a board, customer, or business tenant is deleted. Data may remain in backups for up to 7 days after the deletion.
Criteri di archiviazione dei dati
Kudoboard stores data in accordance with its internal Data Management Policy.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Digital Ocean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no