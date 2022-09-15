Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
admin@phinforgood.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
For security, we do not publicly reveal all third party services. However, we can reveal that our main content management system is Contentful and generically that our service is deployed on a leading mongo db and server cloud infrastructure.