UChat Agent Bot

Criteri di conservazione dei dati
UChat will retain the data for 12 months
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
UChat will archival/remove data for 12 months
Criteri di archiviazione dei dati
UChat will store the data for 12 months
Sedi dei data center
Australia
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted with vultr servers in Australia
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Vultr
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no